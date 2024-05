Shazam dispose d'une nouvelle fonction sur les iPhone !

Shazam est compatible avec les activités en direct

Les notes de version de la mise à jour 17.11 de Shazam, le service de reconnaissance musicale racheté par Apple en 2018 contre un chèque de 400 millions de dollars, indiquent que(Live Activities en VO).Pour rappel, les activités en direct faisaient partie des nouveautés d'iOS 16 et permettent d'afficher des informations en temps réel au sein de le Dynamic Island des iPhone qui en sont dotés et sur l'écran verrouillé pour les autres.Pour rappel,(comme une livraison Uber Eats, surveiller les transports, la charge de sa voiture sur certaines marques , ou encore des résultats sportifs et bien d'autres). Les amateurs de Shazam pourront donc également en profiter, et par exemple vaquer à leurs occupations sur d'autres App tout en gardant un œil sur l'analyse et l'affichage du titre sur lequel il sont lancé une recherche.. Le programme nécessite 54,8 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.0 minimum, ou sur une Apple Watch sous watchOS 8.0 minimum.