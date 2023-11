La bonne idée de Mercedes d'adopter les Live Activities d'Apple sur ses voitures électriques

Les Live Activities d'Apple déjà chez Mercedes

Live Activity

Il manque certaines infos

Et CarKey alors ?

C'est non seulement indispensable pour avoir un oeil sur le véhicule à distance, mais cela permet aussi de voir l'évolution de l'app depuis notre dernier essai de l'EQA , quelle ne fut pas ma surprise de voir sur l'écran verrouillé, uned'Apple :Cette fonction permet de(un match de foot, sa course Uber...) ou encore la charge de sa voiture. Ici, l'idée est tout simplement excellente !On voit le, l'autonomie actuelle et il y a même un indicateur sur la ligne de temps, qui vous montre la durée restant avant de pouvoir repartir !Pour ceux que ça intéresse,(qui est la même dans toute la gamme, même sur les EQA/EQB bien plus abordables) dans mon essai complet :En revanche,et pas assez rapide. On ne reçoit pas non plus d'alerte (contrairement à Tesla) quand la charge est terminée ou si l'on peut reprendre la route.Néanmoins,pour voir où en est la charge apporte un confort assez inédit. Pour une fois, voilà une fonction d'iOS qui n'est pas du tout gadget, et qui mériterait d'être généralisée à d'autres programmes.Il est amusant de voir que(avec tout le développement derrière), il manque souvent des fonctions importantes.Par exemple,, alors que BMW l'a adoptée depuis plusieurs années déjà. On l'avait notamment testé récemment sur notre essai du la BMW i7 mais la fonction débarque désormais sur toute la gamme.(que l'on n'a pas encore pu tester) possède la fonction, une segmentation bien étrange alors que les EQE/EQS dépassent allègrement les 100 000€/CHF.