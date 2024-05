Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro Max reconditionnés par Apple débarquent en France !

LES IPHONE 14 débarquent SUR LE REFURB EN FRANCE

Pourquoi passer par le Refurb ?

Les autres produits disponibles aujourd'hui

Les Mac

MacBook Air 13,3" dès 909€

MacBook Pro 13,3" dès 1109€

MacBook Pro 16" dès 2449€

Mac mini dès 1319€

Apple avait décidé de retirer les iPhone, iPod touch et les iPad du Refurb en France en août 2021, alors que ces appareils restaient disponibles chez nos voisins en Belgique et en Suisse, voici que les iPhone sont désormais de retour. Après la gamme d'iPhone 13 début mars,Il est ainsi possible de s'offrirPlusieurs coloris et configurations de stockage sont disponibles en fonction de vos besoins. Les ristournes ne sont pas incroyables pour du reconditionné,Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.