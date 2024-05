Carrot Weather propose de regarder pousser son jardin

Quel temps fait-il au jardin ?

un jardin qui grandit au fil du temps

Les nouveaux changements majeurs

C'est un tout nouveau design qui est ici proposé par défaut, à savoir, avec de nouveaux graphiques linéaires. Comme d'habitude on trouve également cinq nouveaux emplacements secrets, un set d'icônes inédites, ainsi que des belles améliorations au niveau de la mise en page iPadOS et MacOS.Certaines options ne sont disponibles que via les abonnements Premium, Ultra et Family.Aménagement du jardin : CARROT présente un jardin qui pousse et change au fil du temps. On peut y voir des(Droney, Rover et Stretch) qui s'occupent de tailler des arbres, arroser des plantes et livrer des fournitures tout au long de la journée. Au début de chaque mois, la croissance du jardin se réinitialise, de sorte que le paysage change tout le temps.Prévisions et graphiques linéaires : les prévisions horaires propose un(par exemple la probabilité de précipitations et la vitesse du vent). Le graphique horaire va alors s'animer et changer de couleur.Nouvelles: plus d'une douzaine disponibles dans Paramètres > Mise en page. On trouve les graphiques linéaires pour les prévisions horaires / quotidiennes et la bascule sur la section Prévisions minutes et une mini-carte qui montre le radar de votre région.Nouvelles météorologiques : pour avoir desentier grâce à des articles provenant d'AccuWeather.La Température d'hier : un petit outil pour(si jamais on arrive dans un nouveau lieu, comme celui des vacances et que l'on n'a pas pensé à regarder les jours d'avant).