iOS 18 : de l'IA dans le cloud tout en respectant la confidentialité des données ?

Ce qui se passe sur votre iPhone reste (ou pas) sur votre iPhone

La magie du "Confidential Computing"

boîte noire

confidential computing

simples

Avec la puissance actuelle disponible au sein de ses propres puces, Apple (et aucun de ses concurrents d'ailleurs) ne peut pas traiter toutes les requêtes impliquant de l'IA générative sans envoyer les calculs les plus lourds dans le cloud afin qu'ils soient traités sur des serveurs.. Mais dans ce cas, comment rassurer les clients et garantir la sacro-sainte confidentialité de données ?Selon les sources de nos confrères de The Information Cette sorte depermettrait ce qu'Apple nomme en interne le, permettant de stocker des données chiffrées et de garantir leur confidentialité pendant le traitement de ces dernières.Les sources de The Information évoquent(Apple Chips in Data Centers), sans toutefois expliquer clairement le processus. Cette technologie serait bien plus sécurisée (mais Apple aura bien du mal à garantir son inviolabilité) que ce que les autres acteurs du marché de l'IA proposent, au point de devoir refuser les éventuelles demandes provenant des autorités car la firme ne serait elle-même pas en mesure d'accéder aux données.Cette technologie pourrait permettre à Apple de ne pas trop segmenter la gamme et(ceux qui ne disposent pas de la puissance nécessaire pour un traitement en local auraient alors la possibilité de passer par le cloud, même pour les tâches). Nous n'aurons pas longtemps à attendre pour savoir ce qu'Apple à vraiment dans ses cartons. En effet, Cupertino va enfin devoir dévoiler officiellement ses plans lors de la keynote d'ouverture de la WWDC, qui se tiendra le 10 juin prochain à 19h.