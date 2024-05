Des collégiens piégés ! Qu’est-ce que l’opération Cactus ?

Image freepik

Une opération coup de poing !

Le lien de la tentation !

des jeux crackés et des cheats gratuits

Le contenu de cette vidéo, construit collectivement, s’inscrit dans une démarche d’intérêt public et est complémentaire des actions déjà menées par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. L’opération, expérimentale, s’adresse à des académies volontaires.



À terme, cette action pourrait se généraliser à tous les établissements scolaires.



À ce titre, un kit contenant tous les éléments de la campagne sera mis à disposition de chacune des académies afin de leur permettre de déployer cette action de sensibilisation.

, et ont lancé l'opération cactus (qui s'y frotte, s'y pique !).: la section de lutte contre la cybercriminalité du Parquet de Paris et de la JUNALCO (J3), le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (HFDS -DGESCO-DNE), le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer (Commandement du Ministère de l’Intérieur dans le cyberespace), Cybermalveillance.gouv.fr (GIP ACYMA) et les magistrats de la section de lutte contre la cybercriminalité !Tous ont travaillé conjointement à la mise en place d’une opération basée sur une. Rappelons-le, cette dernière constitue la première menace cyber en France et qui visait à sensibiliser et responsabiliser les jeunes (11-18 ans) sur les cyber risques.Dans le cadre de l'opération, certains élèves () ont ainsi reçu sur leurs espaces numériques de travail (les fameux ENT accessibles notamment via Pronote)Evidemment, certains se sont faits prendre le doigt sur l'url ! En effet, ils ont été! Une première en France !