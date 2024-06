18 secondes pour démonter un iPhone ! Comment fait Daisy, le robot d'Apple ?

Terminator Daisy

1,2 million d'iPhone par an

une tonne métrique de matériaux récupérés sur Daisy évite 2 000 tonnes métriques d'exploitation minière

UNE JOURNÉE VERTE

les robots d'Apple récupèrent désormais les matières recyclables de 23 modèles d'iPhone

à l’occasion du Jour de la Terre, faites bon usage de votre ancien appareil. Échangez-le contre un crédit à valoir sur votre prochain achat. Ou si sa valeur de reprise est nulle, nous le recyclerons gratuitement

DES ROBOTS QUI VOUS VEULENT DU BIEN

notre robot de recyclage Daisy est capable de désassembler 23 modèles d'iPhone différents pour récupérer des matériaux essentiels comme l'or et les terres rares. De son côté, le robot Dave extrait le tungstène des Taptic Engine, tandis que le robot Taz se charge des modules audio. À eux trois, ils ouvrent la voie à la récupération de matériaux qui serviront à la prochaine génération de produits

Ce robot a été développé dans un seul et unique but : démonter les iPhone pour en récupérer pièces et métaux précieux / rares.Précisons que Daisy est une évolution de Liam, le tout premier robot désosseur d’iPhone. Ce dernier avait réussi à faire mieux que Daisy (au bout de son processus, le démontage se faisait en 11 secondes). Mais il n’a pu continuer à être utilisé, l’empreinte écologique n’étant pas le soucis des ingénieurs de l’époque.En complément, Daisy 2.0 est paramétrée pour gérer(contre 18 modèles pour la première Daisy), là où Liam 1.0 se contentait de l’iPhone 6 et Liam 2.0 arrivait à traiter 6 modèles. Enfin, Daisy est également meilleure dans la récupération des composants, atteignant un total de15 au lieu de 8 pour Liam.Pour arriver à ce résultat, âmes sensibles s’abstenir.. Le processus se déroule en quatre étapes, l'apprentissage automatique étant mis à contribution pour déterminer le modèle spécifique à fracasser.Un score impressionnant mais encore insuffisant, puisqu’environ 150 millions de smartphones ont été mis au rebut en 2023.Selon Sarah Chandler,. Face à de telles performances, Apple a même proposé de concéder sous licence gratuite ses brevets Daisy, à tous ceux qui le souhaitent. Mais, jusqu'à présent,À l’occasion, de la Journée de la Terre, le 22 avril dernier,On apprenait que. Raison de plus pour déposer votre vieil iPhone. Cette vidéo n’était en fait qu’une première étape d’une large initiative, qui se poursuivaitt sur le site de la compagnie.En effet, sur la page d’accueil, un petit bandeau est apparu sur le haut de la page où Apple proposait de. Le lien menait tout droit vers la page Trade In . Apple précisait alors quApple n’a de cesse de présenter Daisy, son robot spécialisé dans le démontage d'iPhone. Ce dernierDaisy aurait permis de récupérer plus de. Elle glisse également un mot sur ses compagnons, Dave et Taz.Pour aujourd’hui, Apple indique simplement que