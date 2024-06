La boutique alternative Aptoide débarque sur iOS en Europe ! Allez-vous l'utiliser ?

Aptoide arrive le mois prochain sur les iPhone en Europe

Lancement au mois de juillet, avec 7 jeux

Aptoide est une boutique d'App bien connue des utilisateurs Android comme étant une alternative au Store officiel. L'ouverture des iPhone européens aux boutiques alternatives via l'entrée en vigueur du DMA va permettre à Aptoide deAttention toutefois,Selon Aptoide, 20 000 utilisateurs seraient sur la liste d'attente et entre 500 et 1 000 codes permettant d'accéder à la boutique seront délivrés chaque jour.Aptoide sur iOS sera la première boutique alternative à prendre en charge la solution d'achats intégrés adoubée par Apple (IAP), et(et non sur les utilisateurs, comme avec l'abonnement obligatoire de l' AltStore ou Setapp ).(dont des classiques comme Word Jungle, Condor Leap of Faith, Solitaire, Mahjong, et Charades), rien de fou donc, mais de nombreux autres seraient en chemin, plus de 100 développeurs ayant exprimé leur intérêt pour la plateforme. Reste à savoir si les utilisateurs seront au rendez-vous, y compris avec seulement quelques titres peu enthousiasmants dont vous pourrez trouver un équivalent sur l'App Store officiel.