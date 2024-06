L’app Mail dopée à l'IA dans iOS 18 et macOS 15

super mail en approche ?

Project Blackpearl

réponses intelligentes

rendre cela plus professionnel

Smart Reply

Outre les annonces concernant Siri (et le probable partenariat avec OpenAI-ChatGPT), il sera difficile de passer outre l'Intelligence Artificielle. Nos confrères américains d'qui disposeraient de sources internes cette année et qui n'en finissent pas d'égrener des informations, évoqueCelui-ci serait consacré à l'application Mail.Parmi les nombreux ajouts, on note une, qui sera capable de fouiller dans les contacts, les emplacements et des documents stockés localement en plus du contenus des e-mails. L'application s'appuierait sur le LLM Ajax pour affiner ses résultats et apporter desaux e-mails, générés par l'IA intégrée (quelle qu'elle soit). Voire de changer le ton et -par exemple- deGlobalement,. Dernièrement, on avait appris que le navigateur serait doté d'un outil capable de générer un court résumé de n'importe quelle page Web, et Siri pourrait obtenir une fonctionnalité similaire dans l'application Messages. La technologie d'IA d'Apple pourrait analyser le contenu des messages et générer des réponses.