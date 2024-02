Des AirPods 4 et AirPods Max USB-C en approche ?

Des AirPods 4 pour 2024 ?

De l'USB-C pour les AirPods Max

Les AirPods 2 sont sortis en mars 2019 et la troisième génération a débuté sa carrière en octobre 2021. I n'y a pas que les versions Pro dans la vie, et. Sur un marché saturé par de très nombreux modèles., Apple peut compter sur l'intégration de ses écouteurs au sein de son écosystème, simplifiant leur usage, que vous ayez un iPhone, un iPad, une Apple Watch, une Apple TV, un Vision Pro, ou encore un Mac.Selon le souvent très bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg,. Les sources du journaliste évoquent un design plus proche des AirPods 3 que des AirPods 2, ce qui pourra contrarier ceux qui, comme votre serviteur, apprécient particulièrement le design réellement non intrusif de ces derniers (il en restera certainement quelques-uns en stock pendant un moment).(ANC) ainsi qu'un haut-parleur dans le boitier afin de le retrouver plus facilement, à l'image de celui des AirPods Pro 2 . Apple devrait en effet simplement ajouter un port USB-C aux AirPods Max, pour la charge et l'écoute en filaire, sans toucher au design. Il serait également envisageable que le casque reçoivent des puces optimisées afin d'offrir une latence plus faible et l'audio sans perte lorsqu'il est utilisé avec un Vision Pro ( ce que proposent déjà les AirPods Pro 2 USB-C ), et peut-être, sait-on jamais, de l'audio sans perte sur les autres périphériques de la marque.