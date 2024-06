Quels appareils seraient compatibles avec iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ?

Pas de changement entre iOS 17 et iOS 18

iPhone 15 - iPhone 15 Plus - iPhone 15 Pro - iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 - iPhone 14 Plus - iPhone 14 Pro - iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 - iPhone 13 mini - iPhone 13 Pro - iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 - iPhone 12 mini - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 - iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Max -

iPhone XS - iPhone XS Max - iPhone XR

iPhone SE (2e génération et 3e génération)

quid d’iPadOS 18 ?

iPadOS 18 sera donc compatible à partir de :

- l'iPad Pro 2018

- l' iPad Air 2019

- l'iPad mini 2019

- l'iPad 2019

Et enfin MacOS 15 ?

L'année dernière, certains modèles -dont l'iPhone X- avaient été laissé sur le carreau, mais il semblerait qu'il n'y pas de changement pour cette année.C'est en effet ce qui circulent sur X (ex-Twitter) aujourd'hui.Du côté d'iPadOS 18, l'iPad Pro 10,5 pouces et l'iPad Pro 12,9 pouces de deuxième génération et l'iPad 6 seraient exclus, comme le pressentaient certaines rumeurs.. En revanche, l'iPad 7 gagnerait encore une année !Du côté des Mac,. Globalement, macOS 15 serait donc compatible avec tous les Mac qui prennent en charge macOS Sonoma, avec une exception possible : l'iMac 2019.