Un centre de contrôle et un écran verrouillé remaniés sous iOS 18

Un centre de contrôle relooké

iOS 18

Modifier les commandes de l'écran verrouillé

. Cupertino dispose désormais de niveaux de personnalisation inédits, ce qui apporte une plus grande flexibilité avec la possibilité d’organiser les commandes et d’en ajouter de nouvelles.On peut aussi ajouter au Centre de contrôle de nouvelles commandes d’apps tierces compatibles,ou créer directement des contenus pour les réseaux sociaux. La nouvelle galerie des commandes présente l’ensemble des options disponibles pour modifier l'agencement, ajuster la taille ouCe nouveau design propose donc un accès rapide à ces dernières, comme la lecture de contenus multimédias, les commandes de l’app Maison et la connectivité, mais surtout la possibilité de switcher de l’un à l’autre d’un simple balayage sur l'écran.Avec le nouveau système, on peuten bas de l’écran verrouillé, en choisissant parmi les options disponibles dans la galerie des commandes, ou encore en les supprimant -ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Pour cela, il suffit de faire un appui prolongé sur l'écran > personnaliser > écran verrouillé (on tombe sur la capture ci-dessous).En cliquant sur le bouton, on accède à un nouvel écran pour choisir la commande de son choix.