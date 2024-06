iOS 18 : voici 2 nouveautés cachées et amusantes !

iOS 18 : on peut faire varier l'épaisseur du faisceau de la lampe torche

Regardez la différence entre les faisceaux d'éclairage des deux clichés

Des boutons animés

Malgré une keynote de plus d'1h40 (dont tout de même plus de 40 minutes sur Apple Intelligence, le bouquet de fonctions liées à l'IA de Cupertino), Apple n'a pas pu caser tous les changements apportés à ses nouveaux systèmes. C'est donc en utilisant les nouveaux OS que l'on découvre ces petites nouveautés. Avec iOS 18,(voir photo d'accroche de l'article).Cette nouvelle interface permet de faire varier l'intensité de l'éclairage en la balayant avec le doigt de bas en haut et de haut en bas, ce qui était déjà possible auparavant. Petite nouveauté,, ce qui n'était pas possible auparavant. Cela reste un petit plus, offrant davantage de modularité à la très utile lampe torche de l'iPhone. Reste à savoir si certains utilisateurs en auront réellement l'utilité.Autre nouveauté d'iOS 18 (que l'on ne retrouve pas sur iPadOS 18), lorsque vous appuyez sur les boutons d'un iPhone, que ce soit ceux du volume ou le bouton latéral,La bordure noire devient plus épaisse en face du bouton qui a été activé (ce renflement reste affiché à l'écran si vous laissez le doigt appuyé sur le bouton) et reflète ainsi le mouvement du bouton à l'écran.C'est très subtil, et l'on peut facilement manquer ce changement, mais. L'intérêt n'est pas incroyable (à part peut-être pour vérifier qu'un bouton fonctionneà, mais cela reste un changement notable et montre qu'Apple peaufine son interface dans les moindre détails.Il y a encore très certainement de nombreux petits changements qui n'ont pas encore été découverts, et d'autres qui seront ajoutés au fur et à mesure de la sorite des différentes bêta. Pour rappel,