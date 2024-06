iOS 18 : d'intéressantes nouveautés pour Apple Music !

SharePlay sans abonnement

Grâce aux mises à jour de SharePlay avec Apple Music, encore plus d'utilisateurs peuvent partager le contrôle de la lecture de musique depuis un HomePod, une Apple TV ou n'importe quel haut-parleur compatible Bluetooth, rendant l'écoute ensemble encore plus amusante et gratifiante. Les participants n’ont pas besoin d’avoir un abonnement Apple Music pour contribuer à ce qui est diffusé.

Des vibrations avec Music Haptics

Apple Music présente Music Haptics, un moyen permettant aux utilisateurs sourds ou malentendants de profiter de la musique sur iPhone. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le Taptic Engine de l'iPhone retranscrit les rythmes, textures sonores et vibrations de l'audio. Music Haptics fonctionne sur des millions de chansons du catalogue Apple Music et sera disponible sous forme d'API permettant aux développeurs de rendre la musique accessible dans leurs applications.

Des nouveautés pour l'ajout aux listes de lecture

SharePlay sur Apple Music permet de participer à plusieurs à l'élaboration de la liste de lecture. Il est ainsi possible pour vos amis et membres de la famille d'ajouter un titre à la liste en cours de lecture. Cette fonction nécessitait auparavant de disposer d'un abonnement à Apple Music, réduisant l'intérêt puisque cela excluait les personnes utilisant un autre service (ou aucun). Comme l'indique Apple sur la page officielle listant les nouveautés à venir pour les services , une fois la mise à jour déployée cet automne,, y compris pour ceux qui ne paient pas l'abonnement.Autre nouveayé, l, avec la possibilité pour les développeurs d'intégrer la fonction au sein de leurs applications via une API.Avec la mise à jour à venir, Apple Music apporte quelques changements bienvenus au fonctionnement de l'ajout de titres aux listes de lecture. Il sera ainsi possible grâce à de nouvelles options, en sus d'ajouter une chanson à la fin de la file d'attente,(et non plus à la fin de la liste d'attente), ou encore d'effacer tous les titres en attente.