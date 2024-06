+25% de perfs en IA ! Les surprises cachées d'iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 Sequoia !

De meilleures perfs en IA pour iOS/iPadOS 18 et macOS Sequoia

L'avis de mAc4Ever

En passant d'iOS 17.5.1 à la bêta d'iOS 18 (et d'iPadOS 17 à la bêta d'iPadOS 18 ou de macOS Sonoma à macOS Sequoia), nous avons pu remarquer. Nous avons pu effectuer ces tests sur un iPhone 15 Pro avec sa puce A17 Pro, qui sera le minimum pour Apple Intelligence sur iPhone, sur un iPad Pro M4 et sur un MacBook Air M2. Geekbench ML évalue les performances liés aux calculs d'IA, mais le logiciel reste encore un peu jeune, et il est donc difficile de se fier totalement à ses résultats. Après avoir relancé les tests plusieurs fois, les scores observés sont les suivants :Pour les iPhone, les gains apportés par iOS 18 bêta 1 sont assez conséquents, au point de permettre à l'iPhone 14 Pro de s'approcher, voire de dépasser ceux d'un iPhone 15 Pro sous iOS 17.5.1 !. Un gain substantiel qui sera très appréciable s'il se retrouve en usage réel, notamment lorsque les fonctions d'Apple Intelligence seront disponibles.. Le passage à la première bêta d'iPadOS 18 a permis d'obtenir dans les mêmes conditions. Etrangement, sur le GPU, nous avons une baisse de performances de 4,4%. Bug ou souci d'optimisation de la puce M4 fraîchement disponible, difficile à dire.Enfin, sur le même MacBook Air M2 qui est juste passé de macOS Sonoma à la première bêta de macOS Sequoia,La seule évolution entre les différents résultats de ces benchmarks est le passage à la première bêta d'iOS 18, iPAdOS 18 et macOS 15 Sequoia.(sauf pour le GPU de l'iPad Pro M4)Apple a très certainement optimisé les performances côtés logiciel en ce qui concerne les calculs liés à l'IA afin d'accueillir au mieux le bouquet de fonctions Apple Intelligence et d'offrir les meilleures performances aux utilisateurs lors du lancement.Lors des conférences dédiées aux développeurs de la WWDC 2024, Apple a évoqué ces optimisations, qui peuvent selon la firme(jusqu'à x7 sur un iPhone 15 Pro entre iOS 17 et iOS 18). Apple s'est peut-être concentrée sur cette optimisation entre le logiciel et le matériel, un point qui fait sa force, et particulièrement sur l'IA avant l'arrivée d'Apple Intelligence. Cela peut également expliquer le peu de nouveautés pour les systèmes à venir. Nous attendrons de pouvoir vérifier tout cela en profondeur et en usage réel, maisSi vous utilisez des logiciels qui mettent réellement à profit les capacités des puces Apple pour l'IA et, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires ci-dessous.