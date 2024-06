Que risque Apple en cas de non conformité au DMA ?

De nouvelles difficultés à venir

Dans une interview à CNBC, la commissaire européenne à la concurrence estime que Cupertino n'a toujours pas apporté de réponse à unAussi, la Commission a ouvertsur Apple en mars dernier pour déterminer si les changements opérés par firme (avec iOS 17.4) étaient conformes à la réglementation.Ayant des doutes depuis le début , Margrethe Vestager ne croit pas que les changements d'Apple répondent aux exigences de la DMA.Pour elle, cette mise en œuvreet que les règles de la DMA seront appliquées. Précisions qu'en cas de violation du DMA, l'Union européenne pourrait proposer des amendes allant jusqu'à 5% de ses revenus quotidiens mondiaux moyens (soit plus d'un milliard de dollars).Le DMA exige notamment la possibilité de distribuer des applications en dehors de l'App Store (et sans payer la commission). Or, sur ce dernier point, la firme californienne traine un peu des pieds. Elle a certes introduit, mais elle a ajusté en conséquence son système de tarification (pas de suppression de sa commission), incluantEn effet, cette nouvelle taxe de 0,50€ dite(CTF) devait s’appliquer par installation et par an et ne devait concerner que les applications parmi les plus populaires (celles ayant plus d'un million de téléchargements par an).. Certains allaient forcément être défavorisés : les développeurs des apps gratuites devenant. Après 1 million de téléchargements, il fallait donc payer 50 cents par download, voire mettre sa structure en péril et tomber en faillite !