iOS 18 : pourquoi et comment désactiver le Mode Jeu automatique ?

Qu'est-ce que le Mode Jeu d'iOS 18 ?

réduire la latence d'entrée et la latence audio pour les accessoires sans fil comme les manettes de jeu et les AirPods,

Maximiser les performances de jeu



Le mode Jeu minimise l'activité en arrière-plan pour maintenir des fréquences d'images élevées, y compris pendant de longues sessions de jeu.



Des AirPod et des contrôleurs plus réactifs



Le mode Jeu réduit considérablement la latence audio avec les AirPods et rend les contrôleurs de jeu sans fil incroyablement réactifs.

Comment l'activer ?

Pourquoi et comment le désactiver ?

Le Mode Jeu étrenné l'année dernière sur macOS 14 Sonoma fait cette année son apparition au sein d'iOS 18 et permet detout en doublant le taux d'échantillonnage du Bluetooth. Ce dernier point devrait permettre deet offrir une meilleure réactivité.Apple a également annoncé que. Le premier titre à en profiter devrait être Need for Speed Mobile.Il n'y aura rien de spécial à faire pour activer le Mode Jeu. IAttention toutefois, si le Mode Jeu devrait se lancer automatiquement (une notification apparait en haut de l'écran pour vous prévenir de son activation) il semblerait que cela ne fonctionne pas avec tous les jeux (par exemple avec Sim City). Reste à savoir si c'est un comportement erratique de la bêta, ou si certains titres en seront réellement privés lors du déploiement de la version finale du système, prévu pour cet automne.Le Mode Jeu est ainsi prévu pour vous faire gagner quelques images par seconde sur des jeux exigeants, capable de faire tirer la langue au GPU de votre iPhone. Toutefois,Dans ce cas,. Pour cela, vous aurez deux possibilités. Il sera ainsi possible de. L'affichage de la fenêtre est un peu rapide, si vous n'avez pas eu le temps, il suffira de lancer le Centre de Contrôle en glissant votre doigt du haut à droite de l'écran vers le bas. En haut de l'écran s'affichera alors l'icône du mode jeu et il sera possible de le désactiver en le touchant.Une fois le Mode Jeu désactivé pour un titre,. Pour le réactiver, il faudra simplement retourner dans le Centre de contrôle et toucher à nouveau l'icône.Vous pouvez