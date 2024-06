Mortelle haltère pour l’iPhone !

un exercice fatal

chiens

ranimer

telle une bougie

mettre fin à ses jours

Quelle est la résistance officielle de l'iPhone 15 Pro Max ?

éviter de faire tomber votre iPhone ou le soumettre à d’autres chocs

En effet, mettant fin à une légende urbaine, elle cite quelques exemples de ce qu’il ne faut pas faire :



• Ne séchez pas votre iPhone à l’aide d’une source de chaleur externe ou d’une bombe à air comprimé.

• N’insérez pas d’objets étrangers, comme un Coton-Tige ou une serviette en papier, dans le connecteur

• Ne mettez pas votre iPhone dans un sac de riz, car de petites particules de cette graminée pourraient endommager votre appareil.

Et cet Américain n'a pas fait les choses à moitié, montrant les dangers d'un fil très tendance sur les réseaux sociaux (se prendre en photo/vidéo dans une salle de gym).(soit un peu moins de 41 kg). En effet, son appareil a glissé de sa poche au sol. En fin d'exercice d'extension triceps, il lâche son haltère au sol, qui tombe sur l'iPhone.Immédiatement, Kyle Counts a essayé de lerallumer avec succès. Malheureusement, si l'écran est allumé, l'iPhone a commencé à s'enflammerobligeant son propriétaire à évacuer les lieux et à le jeter dans une flaque d'eau boueuse -triste fin- pourl'éteindre.Rappelons que sur son site web e. On y apprend donc que l'iPhone 15 Pro Max (tout comme les derniers modèles) a ainsi obtenu l’indice de protection IP68 défini par la norme 60529 de la Commission électronique internationale (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum).Si, il est tout de même précisé qu'il faut. Enfin, dernièrement, Apple a apporténotamment au niveau de la charge ou ou des problèmes de sons qui peuvent survenir : que faire si mon iPhone a été mouillé