iPhone mouillé : Apple déconseille l'astuce du sac de riz !

Le sac de riz : une fausse bonne idée

Apple : ne mettez pas votre iPhone dans un sac de riz

Si votre iPhone ou accessoire est humide :



Débranchez le câble de votre iPhone. Débranchez l’autre extrémité de l’adaptateur secteur ou de l’accessoire.



Ne rebranchez pas le câble tant que votre iPhone et le câble ne sont pas complètement secs.

Pour sécher votre iPhone :



1. Tapotez-le en gardant le connecteur dirigé vers le bas pour éliminer l’excès de liquide. Laissez votre iPhone dans un endroit sec et bien aéré.



2. Patientez au moins 30 minutes, puis essayez de recharger votre appareil à l’aide d’un câble Lightning ou USB-C, ou de connecter un accessoire.



3. Si l’alerte s’affiche à nouveau, cela signifie que du liquide est toujours présent dans le connecteur ou sous les broches du câble. Laissez votre iPhone dans un endroit sec et bien aéré pendant une journée tout au plus. Vous pouvez réessayer de charger ou de connecter un accessoire pendant cette période. Il faut parfois attendre jusqu’à 24 heures pour que l’humidité disparaisse.



4. Si votre téléphone ne se charge pas alors qu’il est sec, débranchez le câble de l’adaptateur et débranchez l’adaptateur de la prise murale (si possible), puis rebranchez-les.



Voici quelques exemples de ce qu’il ne faut pas faire :



• Ne séchez pas votre iPhone à l’aide d’une source de chaleur externe ou d’une bombe à air comprimé.

• N’insérez pas d’objets étrangers, comme un Coton-Tige ou une serviette en papier, dans le connecteur

• Ne mettez pas votre iPhone dans un sac de riz, car de petites particules de cette graminée pourraient endommager votre appareil.

Non au riz, oui au jet ski !

Même si les iPhone résistent de mieux en mieux à l'immersion, votre appareil vous a peut-être déjà affiché une alerte détectant un liquide dans le connecteur USB-C ou Lightning, empêchant ainsi de le recharger. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette solution miracle indiquant qu'il faut alors placer le smartphone (un iPhone ou tout autre modèle) dans un sac de riz afin d'absorber plus rapidement le liquide., non seulement le pouvoir absorbant du riz est très faible (même si c'est très bon bien préparé), mais vous risquez également d'abîmer votre appareil.Notons que même si Apple indique une résistance aux éclabous­­sures, à l’eau et à la poussière au sein de ses fiches techniques (IP68 pour l'iPhone 15 Pro par exemple, impliquant une résistance jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum), lSi l'écran refuse de s'allumer après une immersion, comme Didier a pu le vérifier l'année dernière sur un iPhone 14 Pro Max, il faut parfois faire preuve d'astuce pour réussir à le déverrouiller et faire une sauvegarde.Sur la page de support officielle récemment mise à jour,