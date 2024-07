La nouvelle app "Photos" d'iOS 18 agace, Apple répond

La nouvelle app "Photos" d'iOS 18 agace

À mesure que nos fonctionnalités progressent, nos utilisateurs et nos bibliothèques se sont développés, la densité de l'application [Photos] a également augmenté. Ainsi, plutôt que d'aller tripatouiller ses photos partout, nous avons créé une expérience simple et rationnelle, basée sur une intelligence profonde

En fin de compte, nous voulions éliminer ces problèmes.

Beaucoup d'intelligence approfondie combinée à la personnalisation permettent que les photos soient plus personnelles

Chacun a un flux de travail différent et la personnalisation automatique est donc vraiment essentielle ici.

Et vous ? Que pensez-vous de cette nouvelle app ?

Nous ne sommes pas les seuls à être agacés par cette app officielle, qui semble: plutôt que de maintenir organisés les différents éléments, avec des onglets, des dossiers et tout ce que l'on connait, Apple présente l'ensemble, avec quelques possibilités de personnalisation.En clair,, même si vous ne voulez envoyer que les deux ou trois dernières images.Autre bizarrerie,, et il faut se rendre manuellement dans le dossier ad-hoc, qui est gratifié d'un petit point bleu.Enfin,, ce qui oblige à faire défiler toute la page pour y accéder. Par exemple, j'utilise souvent le dossieret il est devenu plus difficilement accessible.Très honnêtement, je perds un temps fou à m'y retrouver, et c'est vraiment dommage., pourquoi les avoir supprimés, alors que les écrans d'iPhone sont de plus en plus larges ?, a expliqué Sorrentino.La nouvelle conception de l'application Photos se concentre en effet, donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur la disposition de l'interface., a expliqué Della Huff d'Apple, responsable de l'équipe marketing des produits appareils photo et photos.Comme toujours,. Cependant, Apple n'hésite plus à revenir en arrière quand les utilisateurs sont mécontents, comme ce fut le cas avec Safari récemment.