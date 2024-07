En chine, Microsoft bannit Android au profit de l'iPhone pour des raisons de sécurité

Microsoft Chine bannit les appareils Android

La réponse du berger à la bergère ?

La société américaine exigera bientôt que les employés basés en Chine utilisent uniquement des appareils Apple pour vérifier leur identité lorsqu'ils se connectent à des ordinateurs ou à des téléphones professionnels, selon une note interne examinée par Bloomberg News. Cette mesure, qui fait partie de l'initiative mondiale Secure Future de Microsoft, affectera des centaines de travailleurs à travers la Chine continentale et vise à garantir que tout le personnel utilise le gestionnaire de mots de passe Microsoft Authenticator et l'application Identity Pass.

Microsoft a fait de la sécurité son nouveau cheval de bataille via l'initiative Secure Future, et de ce faitCe point pourrait sembler ironique, puisque la Chine a récemment décidé de mettre au ban Windows et les puces Intel/AMD au sein de son administration , mais cette décision s'appuie surtout, tout du moins officiellement et selon Microsoft, sur des raisons pragmatiques.Ainsi, dans un mémo envoyé à ses employés et évoqué par nos confrères de Bloomberg , M, et que tous les employés qui en auront besoin se verront équipés d'un iPhone 15. Etonnamment, ce passage d'Andoird à iOS sera également obligatoire à Hong Kong, alors que les appareils Android peuvent tout à fait profiter du Google Play Store au sein de ce territoire.Officieusement, il pourrait également s'agiret d'une certaine méfiance envers les appareils chinois comme ceux de Xiaomi ou de Huawei.