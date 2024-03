La Chine bannit Windows et les puces Intel/AMD de son administration

Les agents du gouvernement chinois vont. Selon nos confrères du Financial Times , ces nouvelles règles édictées en décembre dernier entrent désormais en vigueur et les institutions devront choisir des machines dotées de puces faisant partie d'une liste de 18 modèles approuvés par le gouvernement. Au sein de cette liste se trouvent des puces conçues par Huawei et Phytium, deux entités bannies aux US.Après les iPhone et les puces de mémoire Micron . En effet, le marché chinois (en intégralité, pas seulement l'administration) représenterait 27% des ventes d'Intel et 15% de celles d'AMD selon le Financial Times.Le fait de bannir ces puces au sein de l'administration (ainsi que pour les infrastructures nationales critiques comme les banques et les opérateurs télécoms en ce qui concerne Micron),. Bannir Windows, Intel et AMD de son administration est un message fort de la Chine, mais une réponse attendue aux mesures mises en place par les US, qui interdit, entre autres, à Nvidia de vendre ses puces conçues pour l'IA sur le territoire chinois alors que ce marché est en plein boum.