L'App Blackmagic (V2) transforme gratuitement l'iPhone en caméra professionnelle

Blackmagic Camera

Sélectionner tout

L'interface des appareils Blackmagic sur iPhone

Blackmagic Camera Blackmagic Design Inc Télécharger

, il a fallu attendre un tout petit plus avant de bénéficier de la version dédiée à l'iPhone en France, et ce, pour une sombre histoire administrative . Désormais, Blackmagic Design propose une app sur iPhone pensée pour les vidéastes, qui va permettre de retrouver sur le smartphones, une interface et des paramètres très proches de ce que l'on retrouve sur les appareils vendus par le constructeur.A partir d'aujourd'hui, cette version numérotée 2.0 apporte de nombreuses améliorations, comme la prise en charge du. On va ainsi pouvoir surveiller plusieurs captures de téléphone à distance., on remarque que les captures HD sont désormais possibles à 100 ips. Enfin, en plus des améliorations générales dédiées aux performances et à la stabilité (et quelques bugs qui ont été corrigés entre les deux moutures), on notera une option inédite,, à utiliser lors de la sélection de plusieurs clips. Par ailleurs, elle est également disponible sur iPad.Rappelons que cette application, comme le nombre d'images par seconde, l'optique utilisée, le niveau de stabilisation, la vitesse d'obturation, l'ISO, la balance des blancs, les vu-mètres pour l'audio, ou encore un histogramme ainsi que le format LOG (uniquement pour l' iPhone 15 Pro et l' iPhone 15 Pro Max . Il sera également envisageable d'enregistrer une vidéo au format 16:9 tout en tenant l'iPhone à la verticale et de profiter de métadonnées afin de faciliter la post-production.L'application profite d'une intégration optimisée au sein de DaVInci Resolve et donnera accès à Blackmagic Cloud avec une synchronisation des contenus.. Attention toutefois à la place minimale requise, puisqu'elle nécessite 92,7 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone sous iOS/iPadOS 17.0 ou version ultérieure -avec puce A12 Bionic ou version ultérieure- et ne propose pas d'achat intégré.