iOS 18 bêta 3 : voici toutes les nouveautés !

Retrouvez les nouveautés d'iOS 18 en vidéo

Avec la troisième bêta d'iOS 18,. Le système semble proposer une icône en mode sombre automatiquement pour certaines Apps (mais pour d'autres cela ne fonctionne toujours pas). Notons que certaines Apps d'Apple ont une icône légèrement modifiée, dont Plans (nouvelles teintes)., il suffit de faire un appui long sur l'écran d'accueil, pour de toucher l'icôneen haut à gauche, de choisir, avant d'opter pour l'optionen bas de l'écran.Comme l'évoquait récemment Didier,Avec cette troisième bêta,(il fallait faire défiler les photos vers le bas pour le voir apparaitre précédemment). Notons également que le boutonadopte désormais l'icône d'une loupe bleue.Dans l'app Réglages > Apps > Messages,. Ce dernier a vocation à remplacerAvec la bêta 3 d'iOS 18,. En France, il semblerait qu'il soit actif pour les utilisateurs d'un abonnement SFR (n'hésitez pas à nous faire part de votre retour dans les commentaires si vous êtes chez cet opérateur).Dans l'App Messages,, accessibles via une petite lignes d'icônes en bas de l'interface.. Certains apprécieront de mieux voir les détails, d'autres moins, mais cela devrait surtout permettre à Apple d'adapter son interface pour les Genmoji générés par Apple Intelligence et la fonction Image Playground.La bêta 3 d'iOS 18 permet également de choisirtout au long de la journée.Avec iOS 18, Apple a revu l'interface de la lampe torche , avec la possibilité de faire varier l'intensité de l'éclairage en la balayant avec le doigt de bas en haut et de haut en bas, ce qui était déjà possible auparavant. Petite nouveauté étrennée avec la première bêta, en balayant ce même module de gauche à droite et de droite à gauche,, ce qui n'était pas proposé auparavant.Avec cette nouvelle bêta,en ajoutant un arc qui simplifie l'ajustement des réglages d'intensité et de largeur du faisceau. Cette nouvelle interface a l'avantage de mettre ces changements en évidence (il était facile de passer à côté de cette nouveauté dans les versions précédentes).Enfin, pour les possesseurs d'un iPhone sous iOS 18 et d'une Apple TV sous tvOS 18,InSight affichera pendant la lecture. Avec InSight, Apple s'inspire clairement de la fonction X-Ray d'Amazon Prime Video, et c'est une bonne chose pour les utilisateurs tant cela peut s'avérer pratique. Notons qu'Insight ne fonctionne qu'avec les contenus originaux d'Apple TV+.