La keynote de l'iPhone 16 pour le 10 septembre ?

Une keynote pour le 10 septembre ?

• en 2020 : annonce le mardi 8 septembre 2020, pour un évènement le mardi 15 septembre 2020.

• en 2021 : annonce le mardi 7 septembre 2021, pour un événement le mardi 14 septembre 2021.

• en 2022 : annonce le mercredi 24 août 2022, pour un événement le mercredi 7 septembre 2022.

• en 2023 : annoncé le mardi 29 août 2023, pour un événement le mardi 12 septembre 2023.

in person

DU bronze pour l'iPhone 16 Pro !

Desert titanium

En effet, je vous en parlais la semaine dernière . Si on se penche sur le calendrier depuis la pandémie de Covid-19, on remarque une certaine constance dans les choix d'Apple :Comme la firme californienne a tendance à ne pas trop changer ses habitudes et le jour de sa présentation de l'iPhone,Et, il semblerait qu'un des leakers les plus prolifiques du moment -le Chinios Majin Bu- ait eu un tuyau, qui. ().Celui-ci a d'ailleurs posté sur X ce qu'il présente comme(dont on ne sait pas exactement comment il a obtenu cette invitation ou s'il s'agit d'un projet). Cette dernière est plutôt classique et arbore cette très controversée, un bronze assez foncé qui pourrait être le coloris 2024 de l'iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max. En effet depuis vendredi les rumeurs se succèdent sur l'apparition de cette teinte, qui viendrait remplacer le Titane Bleu.Notons enfin la mentionmais cela pourrait signifier que la keynote -désormais préenregistrée- soit diffusée dans une salle de l'Apple Park...D'ailleurs, ce même Majin Bu a aussi posté. Il s'agit des petits anneaux de métal, qui viennent encercler les capteurs. Or ces derniers ont la particularité d'être assortis à la couleur de l'iPhone et l'Elle répondrait au petit nom de, qui avait déjà fait l'objet de certaines rumeurs.