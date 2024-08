Quand aura lieu la keynote de l'iPhone 16 ?

Une annonce dans 15 jours ?

• en 2020 : annonce le mardi 8 septembre 2020, pour un évènement le mardi 15 septembre 2020.

• en 2021 : annonce le mardi 7 septembre 2021, pour un événement le mardi 14 septembre 2021.

• en 2022 : annonce le mercredi 24 août 2022, pour un événement le mercredi 7 septembre 2022.

• en 2023 : annoncé le mardi 29 août 2023, pour un événement le mardi 12 septembre 2023.

Qu'attendre de l'iPhone 16 ?

Si on se penche sur le calendrier des précédentes éditions depuis la pandémie de Covid-19, on se retrouve globalement sur la, avec une certaine constance.Ainsi, si en 2020 et 2021, Apple n'avait laissé qu'une semaine pour s'en retourner, elle a préféré un préavis de deux semaines les deux années suivantes.Vu que Cupertino respecte depuis de nombreuse années un parallélisme entre le jour de l'annonce et celui de l'évènement, il estqu'elle choisisse le mercredi 28 août, ce qui ferai tomber l'évènement le mercredi 11 septembre...Quoiqu'il en soit,, le site -qui a la taille et l'indépendance d'une petite ville- sort environ 80 % de la production mondiale. Pour cela, l'usine est une gigantesque machine quasiment autonome, elle y emploie plus de 200 000 travailleurs -qui travaillent et vivent sur place le temps de la saison des iPhone.Aux dernières rumeurs,, avec une nouvelle disposition des capteurs en pilule (pour l'enregistrement des vidéos spatiales), mais également une puce A18 avec 8 Go (pour la prise en charge d'Apple Intelligence), un Bouton d'action, un Bouton de capture pour contrôler l'application Appareil photo. Bien de nouvelles couleurs sont pressenties : bleu, vert, rose, blanc et noir !De leurs côtés, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max ne devraient pas être en reste avec des écrans immenses (respectivement 6,3 pouces et 6,9 pouces), des bords encore plus fins , une meilleure batterie, une Puce A18 Pro ultra performante pour les fonctions IA, un Bouton de capture pour contrôler l'application Appareil photo, un photo 5x. Et là aussi de nouveaux coloris (avec l'arrivée du titane rose ) et une finition inédite.