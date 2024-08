L'iPhone 17 embarquerait le double de RAM de l'iPhone 15

Enfin Plus de RAM !

Une possible réorganisation de la gamme iPhone

Le point sur les premières rumeurs !

Selon une toute récente rumeur sur. Cette augmentation concernerait a priori tous les modèles de la gamme et pas seulement les versions Pro.Pour rappel,(contre 8 Go pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max) ce qui les empêchent de faire tourner Apple Intelligence . Il n'existera donc que six iPhone pouvant proposer les fonctionnalités d'IA : les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, les iPhone 16 et 16 Plus, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.En revanche, son positionnement dans la gamme reste assez flou. Il y a peu, il était question que ce modèle se positionne en très haut de gamme et donc au dessus de l’iPhone Pro Max.Ce nouveau venu serait la version la plus haut de gamme du constructeur, avec une dalle OLED de 6,65 pouces (soit un smartphone moins grand que l'iPhone 17 Pro Max avec son écran de 6,86 pouces) et unL’arrivée de ce modèle appuierait également, ce qu’elle a déjà commencé à faire avec l’iPad Pro M4. L'iPhone 17 Slim serait alors l'équivalent de l'Apple Watch Ultra (il serait alors logique de se pencher sur une harmonisation des noms, histoire de ne pas perdre les utilisateurs en route dans les méandres des nomenclatures).D'après Jeff Pu (de Haitong International Securities), les modèles de 2025 devraient bénéficier d'unEn termes de performances et de spécifications,. Actuellement, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus disposent de 6 Go de RAM, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max de 8 Go de RAM. Cette année, Apple devrait proposer 8 Go sur toute la gamme, avant une nouvelle différenciation l'an prochain.Sur ce point, Jeff Pu rejoind Ming-Chi Kuo : il s'agirait d'une mise à niveau notable par rapport aux caméras frontales actuelles de 12 mégapixels utilisées par Apple.Enfin,. La rumeur veut qu’elle s’éloigne de l’iPhone 17 pour voguer vers l’iPhone 18 Pro et d'iPhone 18 Pro Max de 2026, d’après Ross Young de Display Supply Consultants.. Ce dernier aurait un nouveau traitement anti-reflets, plus résistants aux rayures.Selon des sources provenant des chaînes d'approvisionnement, Apple pourrait disposer d'un nouveau verre en 2025, probablement fabriqué par. Celui-ci équipe déjà les iPhone actuels avec le, offrant une surface encore plus résistante aux micro-rayures, et un traitement anti-reflet plus performant.D'après Ming-Chi Kuo,, y compris un iPhone SE de quatrième génération au premier trimestre de l'année et un tout nouveau modèle d'iPhone 17 ultra-mince au troisième trimestre.. D’ailleurs, Apple a prolongé son contrat avec ce dernier jusqu'en 2026, de sorte que la transition vers ses propres puces pourrait se faire progressivement sur plusieurs années. Il faut dire que la firme californienne travaille sur le sujet depuis de nombreuses années, elle a notamment acquis la majorité de l'activité modem pour smartphones d'Intel en 2019.Pour le moment,. Souvenez-vous : tout n’a pas été au beau fixe entre les deux partenaires. En 2017, Cupertino avait poursuivi Qualcomm pour des pratiques anticoncurrentielles présumées, une histoire réglée à l’amiable en 2019 (comme par hasard).