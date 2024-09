L’Apple Store en ligne est fermé (et se prépare à l’iPhone 16)

De nouveaux produits dans quelques heures

Rendez-vous ce soir sur mac4ever.com !



Mac4Ever retransmettra et commentera, comme d'habitude, cet événement en direct (format texte et images) et en français. Vous pourrez même réagir en direct dans notre tchat dédié !

Véritable nécessité technique ou commerciale ? Quoiqu'il en soit, cela fait toujours son petit effet même si on savait pertinemment l'arrivée de nouveaux produits.Entre rumeurs et spéculations,(fin prêts pour Apple Intelligence, même si l'IA n'arrivera pas avant octobre), l’Apple Watch Series 10 et peut-être une version Titane Noir pour l'Apple Watch Ultra qui resterait en version 2. A cela s'ajouteraient quelques nouveautés audio : les AirPods 4 (avec un modèle SE, moins cher) et des AirPods Max 2.. Il serait toutefois possible que le mois d’octobre soit chargé en annonces : les premiers Mac M4 et un iPad mini 7