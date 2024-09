Le JPEG-XL devrait débarquer sur l’iPhone 16 Pro

Une compression efficace sans sacrifier la qualité

Les formats photo disponibles sur l’iPhone 16 Pro

Le JPEG-XL se distingue parque celle du JPEG classique. Ce format permet de réduire la taille des fichiers tout en préservant une excellente qualité d’image. Il s’avère particulièrement utile pour les utilisateurs d’iPhone 16 Pro disposant de capacités de stockage limitées (comme les modèles de 128 Go), car il leur permet de prendre de nombreuses photos sans saturer trop rapidement leur espace.Pour rappel, en plus du JPEG-XL évoqué ci-dessus, l’iPhone 16 Pro prend en charge d’autres formats photo, chacun avec ses spécificités. Le JPEG, bien qu’universel et compatible avec presque tous les appareils, subit une dégradation de qualité à chaque enregistrement. Le HEIC, introduit par Apple, offre une meilleure compression et préservation des détails que le JPEG, mais présente une compatibilité limitée avec les appareils non-Apple,Enfin,souhaitant retoucher leurs images de manière poussée, bien que ce format produise des fichiers volumineux et requière souvent des logiciels spécialisés pour l’édition.On vous rappelle aussi que les nouveaux iPhone 16 Pro s'accompagnent de quelques améliorations matérielles sur le plan photographique. Il est équipé d’une, intégrant la technologie de pixel-binning pour améliorer la qualité des images en basse luminosité. Ce capteur permettrait aussi de capturer des photos ProRAW en très haute résolution avec une netteté accrue et des couleurs apparement plus riches.Le, intègre un zoom optique avancé avec un système de tétraprisme pour des prises de vue de loin d’une plus grande précision. Pour la vidéo, la capture vidéo enest désormais disponible, un atout pour les créateurs de contenu vidéo (Didier ne vous dira pas le contraire).L’ajout du support du JPEG-XL offre donc une option supplémentaire. D’autant plus que ce modèle est équipé d’un nouveau bouton dédié à la capture d’images , simplifiant et accélérant ainsi la prise de photos. Une fonctionnalité qui devrait rendre l’expérience utilisateur encore plus fluide et intuitive, et qu'on a vraiment très hâte de tester.