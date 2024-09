Comment fonctionne le Bouton Photo de l'iPhone 16 ?

Un nouveau bouton tactile

Camera Control

intégration réfléchie matérielle et logicielle

Quelles fonctions ?

• Un clic unique : ouvre l'application Appareil photo ou une application tierce compatible

• Un clic unique dans l'application Appareil photo : prend une photo,

• Appui prolongé : ouvre l'app Appareil photo et commence l'enregistrement vidéo,

• Un appui léger et unique : verrouille la mise au point et l'exposition sur un sujet (disponible plus tard à l'automne 2024),

• Double pression légère : ouvre un mini menu d'aperçu de l'appareil photo, qui permet aux utilisateurs de sélectionner différentes commandes comme l'exposition ou la profondeur de champ,

• Balayer la surface du bouton : ajuste différents paramètres tels que le zoom, l'exposition ou la profondeur de champ.

Quelles nouveautés à venir ?

visual intelligence

. Entièrement tactile, il est recouvert par du saphir et il permet plusieurs actions au niveau de la caméra,. D'après Apple, il s'agit du résultat d'une, destinée à rendre le système de caméra plus professionnel mais aussi plus polyvalent.En pratique, c'est un petit concentré de technologie. En effet, il dispose d'un, d'unde haute précision (qui permet le geste de pression légère) et d'un(qui permet les interactions tactiles). Il reste à voir à l'usage s'il n'est pas particulièrement fragile.Le dispositifpeut, qu'il va falloir apprendre à utiliser !Apparemment, il serapour verrouiller automatiquement la mise au point et l'exposition sur un sujet avec une pression légère. Ce qui va permettre aux utilisateurs de recadrer la prise de vue, et ce, sans perdre la mise au point. Notons qu'Apple a ouvert cette fonction aux applications tierces.-ce qu'Apple présente sous le nom de. Apparemment, les utilisateurs pourront effectuer un appui prolongé dans l'app, qui permettra d'accéder à certaines informations -telles les heures ou les évaluations d'un restaurant devant lequel ils passent-, ajouter un événement à partir d'un dépliant à leur calendrier, ou identifier rapidement la race d'un chien (n'est-ce pas Craig !).Camera Control pourra aussi servir, comme par exemple une recherche sur Google pour savoir où ils peuvent acheter un article. Ou encore pour solliciter ChatGPT.