Restaurer son iPhone avec un autre iPhone est désormais possible

Cette nouveauté a été dénichée par 9to5Mac

Uniquement pour les iPhone 16 pour le moment

Cette nouveauté n'était pas annoncée !

Et si vous n'avez pas d'iPhone 16 ?

Restaurer l’iPhone

Avec un ancien iPhone, d'autres méthodes existent

iCloud reste la solution la plus souple, mais payante

Réinitialiser

Effacer contenu et réglages

On parle ici de la possibilité de. Cette fonctionnalité, offerte grâce à iOS 18, est pour le moment réservée aux iPhone 16.Désormais, lorsqu’un iPhone 16 entre en mode de récupération, il suffit de le placer près d’un autre appareil sous iOS 18 pour que ce dernier télécharge la version la plus récente du firmware et la transfère au téléphone bloqué. Ce procédé élimine la nécessité d’utiliser un Mac ou un PC, simplifiant grandement la procédure, surtout pour ceux qui ne possèdent pas d’ordinateur ou qui sont en déplacement.Vous tombez sur cet article alors que vous n’avez pas d’iPhone 16 ? Il existe bien sûr d’autres méthodes pour vous !, la méthode la plus répandue pour restaurer un iPhone est d’utiliser un ordinateur via iTunes (sur Windows ou anciennes versions de macOS) ou Finder (sur macOS Catalina et versions ultérieures).. Ensuite, en ouvrant Finder ou iTunes, il peut sélectionner son iPhone et choisir l’option. Cela efface toutes les données et réinstalle la dernière version d’iOS. Bien que cette méthode soit efficace, elle présente un inconvénient majeur : la perte de toutes les données si une sauvegarde n’a pas été effectuée au préalable.. Cette méthode repose sur des sauvegardes automatiques régulières dans le cloud. Avant de procéder à la restauration, l’utilisateur doit s’assurer que son iPhone est bien sauvegardé sur iCloud (oui, il vous faut un abonnement payant à iCloud pour avoir assez d’espace de sauvegarde). Ensuite, il peut effacer l’ensemble des données du téléphone en allant dans les paramètres () et restaurer ses données depuis la sauvegarde iCloud une fois l’iPhone redémarré. Ce processus est simple et ne nécessite pas de connexion à un ordinateur, mais il requiert une connexion Wi-Fi fiable pour télécharger la sauvegarde, ce qui peut prendre un certain temps sur les connexions lentes.Cette nouvelle fonctionnalité proposée avec l’iPhone 16 rend quand même. Pour l’instant, cette option est exclusive à l’iPhone 16, mais qui sait, elle pourrait se généraliser à tous les appareils Apple à terme.