iPhone : êtes-vous plutôt sauvegarde locale ou iCloud ?

, qu'il s'agisse des photos de vacances, du film du petit dernier, de votre projet professionnel ou de vos mails. La manœuvre est d'autant plus conseillée afin d'éviter toute perte, lors de l'installation d'un nouveau système ou du changement d'iPhone / Android.Néanmoins, suivant l'utilisation,: des milliers de photos ou un seul très gros document comme une vidéo en timelapse d'une nuit passée à regarder les étoilessi vous avez un modèle avec seulement 128 Go () ou un très imposant 1To ! Vous pourriez être tenté de faire des sauvegardes en local via un gros disque dur ou préférer utiliser une formule sur le Cloud, comme celle d'Apple ou une autre...Tout comme l’abonnement iCloud à choisir,. Plus la capacité sera importante, plus le budget suivra la même courbe. Vous pourrez ainsi passer par de simples disques durs externes si vous n’avez pas de besoins réellement importants à un NAS pour les plus exigeants. Nous avons d’ailleurs, à ce sujet, parlé à de nombreuses reprises des solutions proposées par Synology , et vous renvoyons vers le test proposé l’an dernier par June.Pour rappel,, un très chiche 5 Go de stockage, inchangé depuis l'introduction d'iCloud en 2011. Mais elle propose également unlors de l’achat d’un nouvel iPhone ou iPad.Pour cela, il faudra créer une sauvegarde temporaire des données de votre iPhone ou iPad actuel en accédant à Réglages > Général. Puis faire défiler vers le bas et toucher Transférer ou réinitialiser l’[Appareil]. Souspuis sélectionnerSi vous ne disposez pas de suffisamment d’espace de stockage iCloud, un message indiquant que vous pouvezs’affiche. Il faudra juste cliquer sur continuer et suivre les étapes à l'écran. Notons que vous disposez alors d'un délai de 21 jours pour l'installer !Ces options sont modulables avec le forfait Apple One, qui peut monter jusqu'à presque 35 euros par mois... Dans les pays de la zone euro, le coût mensuel pour 50 Go est à 0,99 €, les 200 Go à 2,99 €, les 2 To à 9,99 €, les 6 To à 29,99 € et les 12 To à 59,99 €Par comparaison,pendant 3 mois puis 9,99 € par mois (ce qui est équivalent à Apple). En effet, tous les GAFAM ont prévu des formules plus ou moins équivalentes.