Le RCS sur l'iPhone ? Dès cet automne, d'après Google !

le RCS c'est le bien !

un plus tard l'année prochaine

Dans une déclaration à nos confrères américains, Apple semble avoir revu sa copie (tout du moins sa déclaration). Plus tard l'année prochaine, nous ajouterons la prise en charge du RCS Universal Profile, la norme actuellement publiée par l'Association GSM. Nous pensons que le RCS offrira une meilleure expérience d'interopérabilité par rapport aux SMS ou aux MMS. Cela fonctionnera avec iMessage, qui continuera d'être la meilleure et la plus sûre expérience de messagerie pour les utilisateurs d'Apple .

Les messages sont plus beaux sur Android

Google vient de mettre à jour le site Web Android, ajoutant une nouvelle page pour Google Messages. Elle met l'accent sur de nouvelles fonctions à venir, et en profite pour glisser une annonce :. Mais, Apple a dû avoir vent de cette annotation. Elle a en effet rapidement disparu du site de Google.Presque rien de bien nouveau, en somme. En effet, lorsqu'Apple a fait l'annonce, en novembre 2023 , elle avait précisé que ce changement arriverait. Beaucoup ont alors supposé que cela indiquait iOS 18 plutôt qu'iOS 17. Mais à ce stade rien n'indique la fonction soit disponible dès la version initiale.A cela s'ajoute: photos/vidéos haute résolution, indicateurs de frappe et une meilleure expérience de chat de groupe.On notera également la possibilité de créer des émojis, à partir d'une photo. On pourrait les coller sur des messages, ce qui permettrait d'(et qui rappelle la fonction pour concevoir des autocollants introduite avec iOS 17).Enfin,. Dans une capture d'écran, on peut voir une présentation sommaire de la fonction avec une barre chromatique et un curseur pour trouver celle de son choix.