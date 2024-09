Des puces A16 d'Apple produites aux USA

Made in America

Pour le moment, il n'est en revanche pas question des derniers fleurons (les puces A18 et A18 Pro qui équipent les iPhone 16 et iPhone 16 Pro), mais, qui a fait ses débuts dans l'iPhone 14 Pro. Cette dernière serait fabriquée selon le même procédé de gravure en 4 nm (N4P) utilisé dans les usines taïwanaises, et ce, afin de garantir la qualité et les performances de cette dernière.Cette décision de produire des puces sur le sol américain se veut. Pour le moment, on ne sait pas quels produits d'Apple spécifiques pourraient en bénéficier.Toutefois, par élimination, l'iPhone 14 Pro n'étant plus au catalogue,. En effet, l'ex-petit devenu grand devrait être justement basé sur l'iPhone 14. En revanche, cela voudrait dire que l'iPhone SE 4 ne supporterait pas Apple Intelligence.