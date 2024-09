Selon DxOMark, ces trois Android sont meilleurs en photo que l’iPhone 16 Pro Max

Le protocole de DxOMark est rigoureux

Les leaders du classement,, dominent nettement le podium. Alors, pourquoi cet iPhone reste-t-il derrière ? C’est ce que les experts de DxOMark ont analysé en détail. Pour rappel, DxOMark , reconnu pour ses tests exhaustifs, a passé au crible plus de 3 000 photos et 150 heures de vidéo pour évaluer le dernier né d’Apple.Malgré cette position mitigée en photo,. Résultat : un système de stabilisation vidéo au top, des couleurs précises et une balance des blancs irréprochable. Autrement dit, si vous êtes fan de vidéos en 4K à 120 images par seconde, comme notre Didier bien aimé, cet iPhone est fait pour vous.En revanche,. Bien que le capteur principal de 48 MP se débrouille bien en conditions de forte luminosité,, surtout quand on dépasse le 2x. Selon DxOMark , les détails manquent de précision et des artefacts comme le flare ou le ghosting peuvent apparaître. Un peu dommage pour un appareil à ce prix.Mais ne soyons pas trop sévères !. Et puis, il y a ces nouvelles fonctionnalités, comme les styleset, qui viennent enrichir l’expérience photo, même si elles ne sont pas prises en compte par le protocole de test de DxOMark.Là où le bât blesse, c’est que les améliorations par rapport à l’iPhone 15 Pro Max sont, disons-le, minimes. Les performances en photo stagnent un peu, avec une qualité de zoom toujours perfectible et un capteur principal inchangé.? Pas selon DxOMark.Pour les amateurs de vidéo et de photographie polyvalente,. Mais si vous espériez voir Apple reprendre la couronne en photographie, il faudra peut-être attendre l’iPhone 17 Pro. Restez aussi à l'affut de notre propre test de l'iPhone 16 Pro Max, histoire de voir si on est d'accord avec les analyses de DxOMark !