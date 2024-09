La dernière fonction d’AllTrails ne vous fera pas perdre le nord

Le plein de nouveautés

Une mise à jour multi-devices

AllTrails a été créé pour rendre les activités de plein air accessibles pour tous, et nous savons que beaucoup de nos membres utilisent un smartphone lorsqu’ils partent en exploration. Ils peuvent maintenant admirer la vue ou tenir la laisse de leur chien sans se soucier de devoir jongler avec leur téléphone portable. Nous avons conçu notre application Apple Watch de sorte à ce qu’ils puissent profiter de la nature les mains libres

AllTrails, en quelques chiffres :



• plus de 450 000 itinéraires proposés dans le monde

• une communauté internationale de 65 millions d’explorateurs

• plus de 1600 millions de kilomètres parcourus

• 316 000 avis d’utilisateurs en France

• 36 350 itinéraires proposés en France

• 1397 sentiers accessibles aux personnes à mobilité réduite en Europe (dont 213 en France)

• 357 parcs en France.

. Pour cette update -dont on va pouvoir profiter pour faire une petite rando' ce weekend si le temps le permet-, les utilisateurs pourront utiliser, pour les aider à se déplacer et à se guider.Ils pourront également, notamment le temps passé sur un itinéraire, leur rythme, leur fréquence cardiaque, la distance restante mais aussi le dénivelé. Notons que toutes, et non pas en différé à la fin de la randonnée sur l'iPhone.Les temps d'activité seront également. Notons que les abonnés d' AllTrails+ recevront également une notification de sortie d’itinéraire sur leur montre si jamais ils venait à sortir des sentiers battus., et permet également de télécharger l’application AllTrails sur les montres Android et les appareils connectés Garmin. L’application mobile permet, et ceci est très avantageux en pratique. En effet, les randonneurs n'ont pas toujours envie d'avoir leur smartphone en matin et peuvent le laisser dans leur poche ou leur sac à dos pour profiter des sentiers, les mains libres.. (Ivan Selin, Directeur Produits à AllTrails)