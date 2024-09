iOS 18 / iPadOS 18 : les 3 manières pour éteindre son iPhone ou son iPad

Comment éteindre son iPhone ou son iPad ?

Sur les anciens iPhone ou iPad doté d'un bouton Home, il suffisait de simplementpour faire apparaitre l'écran avec les différentes options : éteindre, fiche médicale, l'appel d'urgence ou annuler.Pour les appareils avec FaceID, il faut faire un peu de: appuyer de manière simultanée sur le bouton latéral et l’un des boutons de volume enfoncés, et ce, jusqu’à ce que les curseurs apparaissent. Puis il fallait faire glisser le curseur Éteindre vers la droite. Il pouvait y avoir quelques ratés, puisque maintenir juste le bouton latéral active Siri.Sinon, pour tous les modèles, on peut aussi se rendre dans l'> Général > Éteindre (il est tout en bas de l'écran), et se retrouver sur le même écran pour faire glisser le curseur.Avec les tous derniers systèmes,Désormais, sur l'écran de contrôle (que l'on fait apparaitre en glissant le doigt depuis le haut de l'écran vers le bas, en partant du coin droit), on trouve un tout petit bouton pour mettre son smartphone ou sa tablette hors tension !Bien évidement,, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisation possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe , les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...