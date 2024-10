L’hommage de Tim Cook à Steve Jobs

Un héritage impossible à égaler ?

Tim Cook, pragmatique ou ennuyeux ?

Jobs

magie

Un bilan pas si mollasson

Et vous, où en êtes-vous avec l’ère Cook ?

Steve Jobs, véritable visionnaire, est donc décédé le 5 octobre 2011. Sa mort a laissé un vide énorme chez Apple, mais aussi dans le cœur des fans que nous sommes, qui voyaient en lui bien plus qu’un simple dirigeant. Même s’il avait des côtés sombres et problématiques,, avec sa capacité à surprendre à chaque keynote, à réinventer la technologie avec des produits qui semblaient parfois sortis de la science-fiction. Il avait une philosophie bien à lui : la simplicité, le design au service de l’utilisateur, et une vision presque mystique du produit parfait.Lorsque Tim Cook a pris la relève, la tâche semblait insurmontable. Remplacer une légende comme Jobs ? Beaucoup étaient sceptiques, moi le premier., et beaucoup plus axé sur la gestion que sur l’innovation pure. Mais, surprise ! Cook a maintenu Apple non seulement à flot, mais l’a aussi propulsée vers de nouveaux sommets financiers.Les années passent, et force est de constater qu’Apple sous Cook s’est transformée en une véritable machine à profits.. Apple n’a jamais été aussi rentable, et Cook a su ouvrir l’entreprise à de nouveaux marchés, en particulier les services (Apple Music, iCloud, etc.), qu’il a développés comme jamais.Mais voilà, on peut se poser la question : où est passée cette touche? Celle qui nous faisait rêver à chaque nouveau produit, qui chamboulait le monde de la tech ? L’iPhone est toujours là , mais les innovations sont devenues plus rares. L’Apple Watch, les AirPods, tout ça fonctionne,. Cook joue la carte de la continuité, avec une approche plus rationnelle, parfois au détriment de laque Jobs injectait dans chaque projet. Et ce n’est pas le Vision Pro qui pourrait changer la donne, il ne fait hélas rêver personne…Ne soyons pas trop vilains : sous Tim Cook , Apple a tout de même continué à innover, même si certaines décisions laissent parfois perplexes.. Les produits sont plus éthiques, et l’accent est mis sur la longévité. Mais peu importe, certains fans regrettent cette époque où chaque nouvelle annonce de Steve Jobs donnait l’impression de bouleverser la planète tech.Malgré ses réussites,c’est peut-être son principal problème. Les commentaires sous le tweet de Tim Cook évoqué plus haut sont même assez dur, beaucoup considèrent que la vision de Jobs est morte avec lui. Un constat sévère.Alors que nous commémorons Steve Jobs, une question se pose :Êtes-vous nostalgique des années Jobs, ou pensez-vous que Cook a su amener Apple vers des horizons tout à fait acceptables ? Réagissez, dites-nous ce que vous en pensez !(Les deux vidéos Youtube intégrées à cet article sont, tout en haut,, et la seconde,).