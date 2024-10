iOS 18 : les billets de Ticketmaster bientôt dans Wallet

Un nouveau design

560 millions d’utilisateurs concernés

En pratique, les billets présenteront, telles qu'une carte du lieu, des détails sur le stationnement, des listes de lecture Apple Music recommandées, des prévisions locales de l'application Météo et un accès rapide au partage de l'emplacement. En outre, il sera possible d'ajouter des liens vers des applications ou un site Web, comme celui des équipes sportives d'un match.Le premier événement à bénéficier de ce système sera le match du Los Angeles FC au stade BMO le samedi 19 octobre. Cela sera possible à condition d'avoir installé l'app iOS 18, et évidemment les applications Ticketmaster ou LAFC.Ticketmaster ne s'attarde pas trop sur l'autre sujet qui a dernièrement fait parler d'elle : son énorme piratage . Le tristement célèbre groupe de hackersavait affirmé en mai 2024 avoir passé outre la sécurité de Ticketmaster-Live Nation, et accédé aux, qui sont maintenant mises en vente surpour un prix unique d’. Précisons que les données subtilisées comprenaient les noms, les adresses, les numéros de téléphone et une partie des détails des cartes bancaires des clients concernés.(dont Microsoft, Github, Vinted ou encore AT&T), soit près de 400 millions de violations de données. La section cybercriminelle du FBI (la) avait mené une enquête pendant deux ans, qui a permis d'identifier plusieurs acteurs, dont trois français. En janvier dernier, l'un d'eux -Sébastien Raoult- a d'ailleurs été condamné à trois ans de prison et cinq millions de dollars par un Tribunal de Seattle.