iOS 18.1 : comment changer le mail rattaché à son compte Apple

Changer son mail principale en quelques clics

Dans iOS 18.1, il existe une(celle qui est rattachée à un compte Apple) dans l'application Paramètres. Pour cela, il suffit de se rendre dans l'Application Réglages > cliquer sur son avatar pour accéder à son profil > connexion est sécurité > adresse email principale. On aboutit alors à la capture suivante.On peut alors procéder à la suppression de ce mail (cela ne supprimera pas le compte mail de l'iPhone mais basculera sur le choix d'un nouvel email principal). Jusqu'à présent, Apple n'avait pas franchement facilité de changement d'adresse et on devait passer par un processus de vérification. Notons que ce paramètre propose une option permettant de prendre une adresse e-mail iCloud.com ou me.com.Bien évidemment toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...