Quelles nouveautés pour la bêta 7 d'iOS 18.1 ?

Apple se prépare à commencer à prendre en charge les clés de voiture numériques dans l'application Wallet pour certains véhicules Volvo, Polestar et Audi

Ce dernier a désormais une apparence translucide, affichant une certaine ressemblance avec visionOS. Le principe a d'ailleurs été décliné depuis plusieurs années au sein des différents systèmes de l'iPhone, depuis iOS 7 (avec les effets de flou et une interface utilisateur).découverte par nos confrères américains ! Apparemment,. En revanche, il n'y a aucun détail supplémentaire sur des modèles spécifiques ou un calendrier de lancement.Pour rappel,et laissait espérer l'adoption rapide de cette fonction par les constructeurs, mais la réalité est tout autre, et dire que la technologie d'Apple peine à séduire est un euphémisme. En effet, les constructeurs ayant franchis le pas se comptent sur les doigts d'une main avec seulement quelques véhicules chezPour rappel, la technologie d'Apple s'appuie à la foisafin de déverrouiller et démarrer sans contact un véhicule. L'utilisateur peut ensuite partager la clé numérique stockée dans l'App Cartes avec jusqu'à 16 personnes et leur accorder des droits différents (par exemple limiter l'usage à l'ouverture de la voiture, mais interdire le démarrage)., surtout que la sécurité du système semble assez solide pour un usage a priori serein. A un détail près, encore faudrait-il avoir un véhicule qui la prend en charge.Bien évidemment toutes les nouveautés se retrouvent dans nos différentes vidéos, à commencer par iOS 18 (la liste est longue, Apple a répertorié près de 250 nouvelles fonctions plus ou moins importantes).Le système de l'iPad fait également peau neuve avec l'arrivée de(enfin) à coupler avec les Notes mathématiques, de nouvelles fonctions pour l'app Notes, de nombreuses personnalisations possibles avec un Centre de contrôle. L'application Photo a été revue !Du côté de macOS Sequoia (Réglages système > Mise à jour logicielle), vous trouverez la nouvelle application Mots de passe, les Notes mathématiques, des applications natives (Safari, Mail...) plus réactives, la possibilité de ranger vos fenêtres en mosaïque, des nouveautés du côté de Plans et de Météo...