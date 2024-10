Free booste l'enveloppe data de son forfait 5G à 19,99€ (et de beaucoup)

350 Go par mois pour 19,99 euros

Votre Forfait Free 5G passe de 300 Go à 350 Go/mois sans surcoût en 5G/4G en France métropolitaine et avec mobile compatible

Il n'a pas fallu longtemps avant une riposte de Xavier Niel. Free vient de poster un message sur X indiquant :L'opérateur avait déjà passé son forfait de 250 à 300 Go il y a quelques mois, et continue de se montrer ultra compétitif (il ne reste plus qu'aux autres à revoir leur copie). Notons que le fournisseur s'engage à ne pas modifier son très populaire forfait, dontPour le reste, il n'y a aucune modification : toujours plus de 110 destinations sont incluses avec une enveloppe de 35 Go/mois, des appels, SMS et MMS illimités depuis Europe, DOM, Canada, USA, ou encore Afrique du Sud.