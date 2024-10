Zens Qi2 : le chargeur qui va droit dans le mur

Un design qui ne va pas être simple pour tout le monde

punaise, mais il est trop cool et grave pratique

Adapté aux prises européennes

Une recharge sans fil optimisée

Compatible avec les coques MagSafe

Oui, mais…

Je sais que vous adorez les chargeurs et les câbles, ça tombe bien, moi aussi. En voyant passer ce produit, je me suis dit :, puis je me suis rendu compte qu’il n’y a littéralement aucun endroit dans ma maison où je pourrais brancher ce produit…Il propose vraiment une solution tout-en-un idéale, sur le papier, pour la maison ou le bureau.Ce nouveau chargeur sans fil de Zens s’adresse donc directement aux Européens, avec une compatibilité exclusive pour les prises EU.Il existe en version noire ou blanche.Ce chargeur n’est pas seulement mignon, il est aussi fonctionnel., et son port USB-C intégré de 18W permet de charger un deuxième appareil simultanément, comme un iPad ou des AirPods. De quoi limiter la présence de câbles encombrants.Le chargeur Qi2 de Zens est conçu pour fonctionner avec la plupart des coques MagSafe et Qi2 , tant qu’elles font moins de 3 mm d’épaisseur.De plus, Zens inclut une garantie de trois ans.On le disait plus haut, à part dans quelques rares cuisines modernes, qui a une prise positionnée précisément à la bonne hauteur, et surtout qui a envie d’y brancher son iPhone comme ça, pouf, collé au mur ?De mon côté, j’ai beau trouver le produit super chouette, je crois hélas que je n’en aurais pas une grande utilité…