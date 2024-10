Coup de tonnerre : ARM annule la licence de Qualcomm, le marché des smartphones en PLS

ARM met fin à la licence de conception de puces de Qualcomm

Conséquences pour Qualcomm et le marché des puces

La bataille juridique se poursuit

Un avenir incertain pour les deux géants

grosses sommes

ARM Holdings a donc annoncé l’annulation de l’accord de licence architecturale qui permettait à Qualcomm d’utiliser sa propriété intellectuelle pour concevoir des puces.Cette décision fait suite à un différend légal qui a commencé en 2022, où ARM a poursuivi Qualcomm pour manquement à renégocier un nouvel accord après l’acquisition de Nuvia, une startup de conception de puces. ARM affirme que cette acquisition viole leur contrat, car la licence de Nuvia ne pouvait pas être transférée sans leur approbation.La rupture de cet accord pourrait avoir des répercussions importantes pour Qualcomm, qui génère une grande partie de ses revenus grâce à la vente de processeurs basés sur les technologies d’ ARM Ces entreprises utilisent les puces Qualcomm dans leurs ordinateurs portables et smartphones. Qualcomm pourrait aussi perdre son avantage dans le développement de nouvelles technologies, telles que les processeurs Oryon issus de l’acquisition de Nuvia.Le conflit entre Arm et Qualcomm ne se limite pas à l’annulation de la licence. Les deux entreprises s’affrontent également sur d’autres questions contractuelles, en particulier la légitimité de l’utilisation des technologies développées par Nuvia.Qualcomm a dénoncé cette annulation comme une tentative d’ARM d’interférer avec ses activités et d’augmenter les redevances.Malgré la gravité de la situation, certains analystes estiment qu’un règlement à l’amiable pourrait être trouvé avant la tenue du procès, probablement avec desen jeu. Les deux entreprises ont beaucoup à perdre d’une rupture prolongée, en particulier en termes de parts de marché et de collaborations stratégiques. ARM, qui cherche à accroître ses revenus après son introduction en bourse partielle, pourrait être incitée à négocier.On n’a pas fini de parler de cette histoire !