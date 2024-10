Boox Palma 2 : la liseuse de poche évolue avec Android 13

Un design compact et pratique

Des performances améliorées

Une autonomie et une connectivité solides

Combien ça coûte ?

La Boox Palma 2 reprend le format compact et léger (170 grammes) de son prédécesseur, avec un écran e-paper de 6,13 pouces utilisant la technologie E Ink Carta 1200. Cet appareil, conçu pour tenir dans une poche, combine la praticité d’un smartphone et les atouts d’une liseuse.Même si son design n’a pas beaucoup évolué, des améliorations notables, comme l’ajout d’un lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation, apportent une meilleure sécurité au produit, ce qui a du sens vu la relative polyvalence du produit.Sous le capot, la Boox Palma 2 est équipée d’un processeur octa-core Qualcomm et tourne sous Android 13, offrant ainsi un accès à une large gamme d’applications via le Google Play Store. La liseuse dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD.Ces fonctionnalités en font un outil polyvalent pour ceux qui recherchent plus qu’une simple liseuse, même si certaines fonctions risquent de faire un peu doublon avec votre smartphone.Avec une batterie de 3 950 mAh, la Boox Palma 2 promet une utilisation prolongée, idéale pour une journée complète de lecture ou de travail, mais moins bonne que sur les liseuses traditionnelles.Le port USB-C assure une charge rapide, sans que l'on connaisse la vitesse exacte de charge Disponible au prix de 299,99 euros , la Boox Palma 2 offre un rapport qualité-prix intéressant pour ceux qui cherchent une liseuse e-ink avec des fonctionnalités proches d’un smartphone.Est-ce que ce genre de produit un peu hybride pourrait vous intéresser ?Si oui laquelle ?