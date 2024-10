Astropad Bookcase : transformez votre iPhone en liseuse

Un accessoire pour faciliter la lecture sur smartphone

Réduire les distractions pendant la lecture

Une compatibilité large

Un accessoire pratique, mais pas révolutionnaire

Le Bookcase d’Astropad est conçu pour donner à votre smartphone une ergonomie plus adaptée à la lecture.Le Bookcase se fixe magnétiquement à la plupart des smartphones récents, en particulier les iPhone 12 et modèles suivants, grâce à la technologie MagSafe. Pour les appareils plus anciens ou ceux sans MagSafe , un kit de conversion est inclus pour assurer la compatibilité.L’argument principal de cet accessoire est de recréer une expérience de lecture sans distractions, comparable à celle des e-readers. Grâce à une puce NFC et une application dédiée, le Bookcase peut automatiquement lancer l’application de lecture de votre choix dès que le téléphone est placé dans l’étui.Astropad ne précise pas si cela empêche l’accès à d’autres applications, comme les réseaux sociaux.Le Bookcase est compatible avec une grande variété de smartphones, qu’ils fonctionnent sous Android ou iOS.En plus de faciliter la lecture, l’accessoire permet de configurer des raccourcis via l’application, offrant ainsi une utilisation plus intuitive lors des sessions de lecture.Le Bookcase d’Astropad vise à offrir une alternative à l’achat d’une e-reader en rendant la lecture sur smartphone plus ergonomique. Disponible à 50 $ (ou 40 $ en précommande) , cet accessoire propose une solution intermédiaire.Alors, gadget inutile ? Ou ce produit pourrait-il avoir du sens pour vous ? De mon côté j'aime bien l'idée de n'avoir qu'un appareil pour tout, et j'adorerais pouvoir lire sur mon iPhone, mais un écran à encre numérique est tellement plus confortable. Alors certes il y a des initiatives comme la Book Palma que j'évoquais il y a quelques heures, mais là encore, ça oblige à se trimballer deux produits, dommage !