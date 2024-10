Asus ROG Phone 9 : premier smartphone avec Snapdragon 8 Elite

Le tout dernier processeur de Qualcomm

Des caractéristiques techniques impressionnantes

AI On, Game On

Un design revisité pour les gamers

Performances et fonctionnalités

Le 19 novembre 2024, Asus dévoilera officiellement son dernier modèle de la gamme ROG Phone, le ROG Phone 9. Ce smartphone destiné aux gamers sera équipé du tout nouveau Snapdragon 8 Elite, le dernier processeur de Qualcomm.Avec cette configuration, le ROG Phone 9 promet des performances de pointe, notamment en matière de gaming et d’intelligence artificielle.Le Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm, devrait offrir une augmentation de 45 % des performances par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 3.Asus a teasé son lancement avec le slogan, laissant entendre que ces technologies seront au cœur de l’expérience utilisateur.Le ROG Phone 9 conservera l’esthétique signature de la série, avec son rétroéclairage LED à l’arrière, très apprécié des amateurs de gaming mobile.Bien que l’aspect extérieur reste probablement similaire à celui du ROG Phone 8, des rumeurs suggèrent des ajustements subtils pour améliorer encore l’ergonomieOutre ses spécifications matérielles impressionnantes, le ROG Phone 9 devrait offrir une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To et une RAM pouvant atteindre 24 Go, selon les modèles.Avec des concurrents comme Xiaomi et OnePlus également prêts à lancer des téléphones équipés du même processeur, le ROG Phone 9 sera en compétition directe pour le titre de meilleur smartphone gaming de 2024.Est-ce que ce genre de produit pourrait vous intéresser ? Ou le gaming sur smartphone,D'ailleurs si vous avez un smartphone Android, dites-nous lequel !