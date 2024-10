Nouvelle offre Série Free à moins de 9 euros (avec moins de data)

Une formule à moins de 9 euros ! Qui dit mieux ?

Offres actuelles

Offres au 18 octobre 2024

Pour rappel, le mois dernier, Free enrichissait ainsi ce même forfaitLe 10 octobre, le prix du forfait passait depar mois pendant 1 an tout en baissant la data incluse (de 160 à 120 Go). Aujourd’hui, dernière modification avec le passage de 120 à 110 Go de data en France métropolitaine mais toujours au prix de 8,99€/mois., réservé aux nouveaux clients uniquement ! Les habitués noteront qu'il s'agit de la même offre habituellement proposée mais avec une coupe de 10 Go en moins... mais pour le même prix !: toujours plus de 110 destinations sont incluses avec une enveloppe de 25 Go/mois, des appels, SMS et MMS illimités depuis Europe, DOM, Canada, USA, ou encore Afrique du Sud. Cette modification concerne aussi bien les nouveaux abonnés, que les clients actuels.Il s'agit en effet de répondre à la guerre des tarifs, qui sévit entre Orange, SFR et Bouygues pour trouver le bon créneau et fidéliser sa clientèle. Aussi cette nouvelle offre avec moins de data, sans baisse de prix Free sa stratégie etDésormais les pages des offres sont un vrai champs de bataille, comme le montrent ces deux captures d'écran que quelques jours séparent !