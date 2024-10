Interdiction des téléphones au collège : ça se confirme pour la rentrée 2025

pause numérique

Photo : Académie de Versailles

Le ministre délégué à la réussite scolaire, Alexandre Portier, a exprimé aujourd'hui son ambition de généraliser l’interdiction des téléphones portables dans les écoles et collèges dès la rentrée 2025. Cette mesure, qu’il qualifie de, a pour but de créer un environnement scolaire exempt de distractions numériques, jugées préjudiciables au bien-être et à la concentration des jeunes., affirmant que la réussite des élèves exige un climat scolaire centré sur les apprentissages et non perturbé par les téléphones portables.Actuellement, environ 180 collèges en France participent déjà à une expérimentation de cette interdiction, initiée en septembre 2024 en réponse aux recommandations de la commissionmise en place par Emmanuel Macron . Chaque établissement peut adapter les modalités d’application : certains imposent aux élèves de déposer leur portable dans des casiers ou des boîtes, qu’ils récupèrent à la fin de la journée.: selon Portier, cette initiative améliore la concentration des élèves et crée un environnement plus propice à l’apprentissage.Bien que l’ancienne ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet, ait initialement envisagé une généralisation dès janvier 2025, sa successeure Anne Genetet a récemment suggéré d’accorder davantage d’autonomie aux chefs d’établissement. Portier, lui, reste ferme sur la nécessité d’une mise en place nationale dès septembre 2025 pour assurer une cohérence dans l’application de cette mesure, tout en laissant une marge de manœuvre dans les modalités spécifiques.pour limiter les distractions et maximiser l’engagement scolaire.Adoptée en 2018, la loi interdit déjà l’utilisation des téléphones dans les écoles et collèges, sous réserve qu’ils restent éteints et rangés dans les sacs. Sauf que voilà, cette mesure n’a pas toujours été appliquée de façon rigoureuse, un manque que déplore Alexandre Portier. Il attribue cette absence de suivi à uneet juge urgent de renforcer cette interdiction.afin de créer un cadre de travail exempt de perturbations technologiques. En appelant à des actions concrètes, Portier veut réaffirmer son engagement envers une éducation où la concentration et la réussite des élèves priment.Elle a du sens ou elle vous semble excessive ?