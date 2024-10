Une application gratuite pour transformer vos photos façon Ghibli

Une photo de ma meilleure amie Sandra, avec son brave toutou (merci à elle !)

Une application pour le moment gratuite

Lentil AI: Photo Art Generator Sprout Technologies Inc Télécharger

Pour Didier on a plutôt choisi l'univers de Wallace et Gromit

Des effets interactifs inspirés des cartes lenticulaires

Une application accessible à tous

Coucou Naya (la chienne de ma soeur, à qui je n'ai pas demandé l'autorisation)

L’avenir des applications photo boostées par l’IA

Imaginée par un jeune développeur, l’application a fait sensation sur Reddit. Répondant au doux nom de, elle propose de mêler photos réalistes et univers imaginaires grâce à l’intelligence artificielle,La première fonction de Lentil est sa capacité à convertir des photos ordinaires en œuvres d’art s’inspirant de divers univers graphiques, en particulier celui du mythique Studio Ghibli. Créé en 1985 par les génies Hayao Miyazaki, Isao Takahata et Toshio Suzuki, le studio est mondialement apprécié pour ses décors poétiques et ses récits qui parlent à tous les âges., ou bien en une illustration façon Lego ou Minecraft, si c’est plutôt votre style.Lentil propose également un effet visuel immersif inspiré de la technologie des impressions lenticulaires, ces images qui changent en fonction de l’angle de vue, un peu comme les cartes holographiques.On le répète : l’application est gratuite et offre un nombre illimité de transformations photo. Seul un numéro de téléphone est requis pour s’inscrire, afin de limiter les abus, et aucune autre information n’est nécessaire. Côté technologie, même si l’algorithme exact reste secret, certains utilisateurs de Reddit pensent qu’elle utilise Stable Diffusion , un modèle IA permettant de transformer des images, associé à ControlNet pour une précision renforcée. Attention cependant,. Utilisez donc cette application uniquement avec des photos que vous êtes d’accord de voir circuler, et demandez toujours l’autorisation aux personnes présentes sur les photos avant de les utiliser !Lentil incarne parfaitement une nouvelle vague d’applications photo où l’ IA ouvre la porte à des options de personnalisation avancées, et parfois surprenantes.